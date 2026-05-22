Crece 0.4% el PIB en México, durante el Primer Trimestre

La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICPS) dio a conocer que el Producto Interno Bruto en México logró tener un crecimiento del 0.4% en el primer trimestre del 2026, respecto al mismo periodo del año pasado.

En su variación trimestral, es decir, respecto al trimestre inmediato anterior, el Producto Interno Bruto (PIB) de México registró una disminución de -0.6% durante el primer trimestre de 2026.

Por actividad económica, las variaciones trimestrales fueron:

Actividades primarias: -1.7%

Actividades secundarias: -1.0%

Actividades terciarias: -0.4%