Ventas de autos en México aceleran a récord en el primer trimestre del 2026

Las empresas de la industria automotriz en Méxicocomercializaron 131,548 vehículos ligeros durante marzo del presente año, que representa crecimiento de 2.4% respecto a igual mes del 2025, y cuyo volumen se ubica como el más alto desde 2018 y el segundo mejor en la historia de ventas para el tercer mes.

De acuerdo con cifras reportadas este lunes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), durante el primer trimestre del 2026 se comercializaron 381,632 vehículos ligeros, cifra 3.7% superior a las 367,989 unidades de enero-marzo del 2025, colocándose como el dato récord en toda la historia de la industria automotriz.

“En el comparativo histórico, las cifras reflejan el periodo acumulado más alto en la serie publicada por Inegi. El nivel de comercialización de enero-marzo 2026 fue superior a las ventas en similar periodo de 2017 (récord anterior), colocándose 0.7% por arriba de las 378,885 unidades comercializadas entonces”, afirmó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Durante el primer trimestre del 2026, las marcas de origen chino pisaron el acelerador para captar a un mayor número de consumidores, al crecer hasta en triple dígito como es Geely y Jetour Soueast, o bien en doble dígito como MG Motor.

Las nueve empresas chinas que reportan al Inegi, comercializaron 42,808 unidades durante enero a marzo, lo que significa 25.3% más respecto del primer trimestre del 2025, cuando se vendieron 34,156.

Con ello, las marcas chinas lograron el 11.22% de participación de mercado por origen de marca, igualando a la participación que poseen las marcas alemanas en México.

La (AMDA) que encabeza Guillermo Rosales destacó el incremento de las ventas de autos de marzo respecto al mes previo (febrero), al registrar un aumento 11.2%, comportamiento derivado de las agresivas campañas promocionales de las automotrices, en especial las chinas.

Tan sólo en marzo del 2026 se comercializaron 3,114 vehículos adicionales respecto al año previo, cuando se vendieron 128,434 autos.

Entre las marcas ganadoras, según refiere la AMDA, se ubican Geely, Chrysler, MG Motor, Changan, Mitsubishi, KIA, Jetour Soueast y Zeekr Lynk&Co.

Por su parte, las marcas de mayor tradición en el país como Nissan, General Motors, Toyota, Honda y Mazda disminuyeron ventas durante el tercer mes del 2026.

Agregó que al incorporar información de marcas que no reportan sus cifras al Inegi, como es BYD, GAC, Chirey y Omoda, durante marzo del 2026, las ventas se ubicarían en 140,146 unidades, lo que significa un alza de 3.8 por ciento.

Dentro del Top 10 de ventas de las marcas en el mes de marzo, Geely logró colarse al décimo sitio, dejando fuera a Ford.

En el primer lugar de ventas sigue Nissan, seguido de GM, VW, Toyota, Kia y Stellantis (que ascendió un sitio y dejó a Mazda en el séptimo lugar), mientras que MG Motor y Huyndai ocuparon los sitios octavo y noveno.