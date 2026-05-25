Localiza Fiscalía de Distrito a dos niños y un adulto con reporte de ausencia en Chihuahua

La Unidad de Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, encontró sanos y salvos a dos niños y a un adulto que contaban con reporte de ausencia, interpuestos en la ciudad de Chihuahua.

Los menores de iniciales J.L.B.G. y C.G.R., de 11 y 9 años de edad, respectivamente, fueron localizados en la colonia Zootecnia.

Mientras que, Isaair Heriberto T. U., de 32 años de edad, fue localizado por los agentes de la Policía Ministerial en la colonia Veteranos.

Tanto los dos niños como el adulto declararon ante el Ministerio Público, no haber sido víctimas de algún delito, y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de realizar las acciones necesarias para dar con el paradero de todas las personas con reporte de ausencia y/o no localización, a fin de dar certeza a sus familias.