Captura BOI en Allende a “El Maro”, objetivo prioritario por homicidio

Como resultado de una efectiva intervención realizada en el municipio de Allende, las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) lograron la captura de uno de los principales objetivos prioritarios y generadores de violencia, Jesús Heriberto R.O., alias “el Maro”, integrante de una célula perteneciente al grupo “Gente Nueva”, que opera en el citado municipio.

Fue detenido este lunes 25 de mayo tras el despliegue de un operativo en el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, quienes gracias a las investigaciones ministeriales coordinadas por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, ubicaron al presunto en Valle de Allende.

Se le ejecutó una orden de aprehensión por el homicidio de quien en vida llevara el nombre de José T.H., ocurrido el 09 de marzo de 2024 en la referida localidad.

Tras su aprehensión, se le aseguró un automóvil marca Nissan, línea Máxima, modelo 2000 y un teléfono celular de la marca Apple.

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió para llevarlo a la audiencia en donde esta representación le informará sobre los hechos que se le atribuyen.

Gracias al trabajo interinstitucional y coordinado de esta representación social y otras corporaciones policiacas, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto y se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).