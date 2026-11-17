La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con presuntas irregularidades en contrataciones electorales. La unidad depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según la UIF, el exfuncionario habría participado en un esquema de contratación con empresas proveedoras de materiales y servicios electorales presuntamente relacionados con Guadalupe Taddei. El análisis identificó posibles prácticas de simulación de competencia y uso indebido de recursos públicos.

Morenistas acusan a exdirector del INE de ser apoderado legal de empresa contratista mientras ocupaba el cargo



Un video difundido este 16 de noviembre por varios legisladores de Morena señala que Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del INE, habría sido nombrado apoderado legal de Corporativo SEG el 1 de junio de 2023, cuando aún ocupaba un cargo directivo en el organismo electoral.

Esta acusación plantea un posible conflicto de interés por los contratos de materiales electorales obtenidos por empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.

La red empresarial estaría vinculada con operaciones y contrataciones por más de 2 mil 740 millones de pesos. Entre los montos mencionados figuran 302.9 millones de pesos en Veracruz, 203.6 millones en Hidalgo y 69.5 millones en Coahuila.

El material sostiene que Corporativo ZEG y Cajas Graf habrían participado en procedimientos con posibles simulaciones de competencia entre 2016 y 2023. Corporativo ZEG fue constituida en diciembre de 2015 ante la notaría 181 de la Ciudad de México.

Cuervo Escalona fue apoderado de Corporativo ZEG mientras trabajaba en el INE

De acuerdo con el video, el acta del 1 de junio de 2023 también designó como apoderado legal de Corporativo ZEG a Jesús Octavio García González, exencargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del INE, además de otros mandos técnicos.

Cuervo Escalona ingresó al entonces Instituto Federal Electoral a mediados de los años 2000, durante la presidencia de Luis Carlos Ugalde y cuando María del Carmen Alanís ocupaba la Secretaría Ejecutiva. Permaneció durante distintas administraciones y ascendió a la Dirección de Coordinación y Análisis bajo la presidencia de Lorenzo Córdoba.

Desde ese puesto habría participado en la estandarización del reglamento de elecciones y en la validación de prototipos de urnas, canceles y paquetes electorales que utilizan los organismos públicos locales electorales. El señalamiento sostuvo que esas especificaciones habrían favorecido a compañías vinculadas con los Hernández Casillas, vinculados a Guadalupe Taddei, y limitado la competencia en 13 estados.

El video también acusa posibles transferencias de Cajas Graf, Corporativo ZEG y Litoformas a una cuenta bancaria de Cuervo Escalona. Los movimientos habrían sido registrados bajo conceptos de viáticos y préstamos que se consideran simulados

Entre las operaciones mencionadas están movimientos por 3 millones de pesos mediante Cecoban, depósitos en efectivo por 1.7 millones de pesos y la compra al contado de un departamento por 1.95 millones de pesos. El material vincula estos hechos con acusaciones de competencia simulada, direccionamiento de contratos y pagos indebidos.

UIF bloquea las cuentas de 40 personas y empresas por operaciones de riesgo



Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei Zavala, renunció la noche del pasado miércoles 11 de noviembre a la secretaría particular del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, horas después de que su nombre apareciera en el acuerdo de bloqueo de cuentas de la UIF contra 40 personas y empresas bajo investigación por presuntos actos de corrupción ligados a contratos del INE.

Esta medida alcanza a 25 personas físicas y 15 morales. Entre los incluidos se encuentran Taddei Zavala, otro integrante de su familia, ocho exfuncionarios electorales y empresarios que obtuvieron contratos por más de 2 mil 500 millones de pesos durante dos décadas.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó a inicios del mes de octubre, sin hacer públicos los nombres, que bloqueó las cuentas de personas y empresas “vinculadas con proveedores electorales”, luego de identificar operaciones financieras con elementos de riesgo que requerían revisión de las autoridades competentes.

Por su parte, la UIF, encabezada por Omar Reyes Colmenares, también presentó una denuncia ante la FGR para que investigue posibles delitos relacionados con esas operaciones.

Lista incluye a proveedores y exfuncionarios electorales

Proyecto Puente y Milenio dieron a conocer que el acuerdo de bloqueo financiero incluye a los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes habrían obtenido contratos federales y de organismos electorales locales por más de 2 mil 500 millones de pesos en los últimos 20 años.

También figuran Alejandro Olaya Ortiz, César Rodríguez Ureña, María Margarita Carranza Sordo y otros socios y apoderados de empresas relacionadas con la red que es investigada.

Entre los exfuncionarios aparece Jesús Octavio García González, quien fue director ejecutivo de Administración del INE y, a la vez, apoderado legal de Cajas Graf y Corporativo Zeg, dos empresas proveedoras vinculadas con los Hernández Casillas.

La relación incluye a Luis Alberto Bustamante Canizales, colaborador de Taddei Zavala desde su paso por el Instituto Electoral de Sonora; a Enma Patricia García Rodríguez, exdirectora de Recursos Financieros del INE, y a Iliana Araceli Hernández Gómez, exdirectora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación.

En el acuerdo también están Mario Alfonso Burciaga Esparza, exdirector de Recursos Materiales y Servicios del instituto; José Alberto Pérez de Acha, excoordinador de la Unidad de Servicios de Informática, y Jonathan Navarrete Torres, quien trabajaba como chofer y asesor en la oficina de Taddei mientras era apoderado de Corporativo Zeg.

La lista incorpora a Juan Carlos Enrique Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis durante la gestión de Lorenzo Córdova. Cuervo Escalona habría recibido transferencias de empresas proveedoras, según los señalamientos incluidos en la investigación.