Una fuerte movilización se llevó a cabo está tarde luego de que se diera un accidente de senderismo en la Sierra Nombre de Dios, se reporta una mujer lesionada.

Se trata de una joven mujer, quien resultó con una fractura en la pierna derecha, debido a que practicaba senderismo en la Sierra de nombre de Dios, en las zonas denominada como los picos de la luna.

Acompañantes lograron su descenso a bordo de un vehículo RZR hasta un Oxxo ubicado sobre la avenida Rosa y Libia, en donde se pide auxilio al 911.

Al lugar arribaron elementos de la policía municipal, bomberos y paramédicos de URGE acudieron brindando la atención médica necesaria y efectuando las labores y el llenado de las actas correspondientes.