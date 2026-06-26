Venezuela reporta 920 fallecidos, 3,360 heridos y 300 réplicas tras doblete sísmico

Caracas. El viernes comenzó a llegar a territorio venezolano la ayuda intencional. Contingentes de especialistas en rescate arribaron desde México, El Salvador, República Dominicana, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Chile, España, Ecuador y Colombia. El principal aeropuerto del país, el Simón Bolívar ubicado en La Guaira, la ciudad más afectada por los dos sismos de antier, está inhabilitado por daños estructurales, lo que obliga a que las delegaciones internacionalistas deban aterrizar en un aeródromo ubicado en el estado Aragua, a una hora de la capital.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez agradeció la solidaridad mostrada por todos estos países:

“Su llegada, acompañada de insumos y personal especializado de rescate, representa un abrazo solidario para nuestro pueblo y fortalece las labores de búsqueda y atención en las zonas más afectadas por los sismos. En este momento tan duro para nuestra nación, agradecemos a todos los gobiernos y pueblos del mundo que han extendido su mano a Venezuela”.

Agradecimiento a México

Rodríguez tuvo una referencia especial para México, al informar que conversó por teléfono con la presidenta Claudia Sheinbaum. “He conversado con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien expresé mi agradecimiento por el envío inmediato de equipos mexicanos de rescate y apoyo humanitario, que ya se encuentran desplegados, principalmente en el estado La Guaira, contribuyendo a las labores de búsqueda y salvamento de vidas”, relató.

Agregó que Sheinbaum transmitió, en nombre del pueblo y del Gobierno de México, su solidaridad y condolencias al pueblo venezolano y ratificó la disposición de seguir apoyando estos esfuerzos con más rescatistas y asistencia.

El primer contingente de ayuda enviado por México comprende 250 militares, cinco binomios caninos, cuatro aeronaves, un dron, herramientas de búsqueda y rescate, así como equipo e insumos médicos.

Balance de víctimas

El presidente de la Asamblea Nacional actualizó luego del mediodía las cifras de víctimas y afectaciones producidas por el terremoto. Hasta el momento se contaban 920 fallecidos, tres mil 360 heridos y más de cuatro mil familias damnificadas. Agregó que hay mil 423 edificaciones afectadas, de las cuales 383 están totalmente destruidas.

Rodríguez también dijo que se habían registrado 300 réplicas a lo largo de las tres grandes fallas geológicas del país.

La Guaira militarizada

Para optimizar las labores de rescate y garantizar el orden interno, el gobierno decidió total control militar del estado de La Guaira. El jueves se reportaron saqueos a negocios y viviendas en la entidad en medio de la emergencia y el caos generado por la tragedia.

Entre jueves y viernes también se presentó una situación particular en la autopista Caracas – La Guaira. Caravanas de vehículos, motos, y camiones privados colapsaron la vía al disponerse todos a llevar insumos como comida, ropa, colchones, material de aseo personal, entre otras cosas, para ayudar a las víctimas. El gobierno hizo un llamado a “no bajar a La Guaira” para no obstaculizar la gestión de la emergencia y mantener las vías despejadas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, llamó a concentrar los insumos en los distintos centros de acopio dispuestos en la capital e informó que desde el viernes a las siete de la noche se dispondría de un campamento en el Poliedro de Caracas (un recinto de gran magnitud diseñado para albergar eventos y espectáculos) para registrar a los voluntarios y asignarles tareas de acuerdo a sus habilidades y experticia.