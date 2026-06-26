Detienen a presunto secuestrador de la periodista Roxana Berenice Guzmán en Veracruz

En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) encabezaron el operativo en el cual fue detenido José Del Carmen Cadena Escayola, Delta 7, involucrado en el secuestro y privación de la vida de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, detención, cuyos restos presuntamente fueron localizados en un rancho en el municipio de Moloacán, en el sur de Veracruz.

Información del Gabinete de Seguridad refiere que los elementos navales en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, detuvieron Cadena Escayola, “presunto responsable del secuestro y asesinato” de la comunicadora.

La detención se realizó en el municipio de Coatzacoalcos, “como resultado de semanas de operaciones navales de inteligencia llevadas por Marina. Fuentes de seguridad señalan que Delta 7 participó activamente en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora, quien fue privada de su libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital.

“Delta 7 una vez que aprehendido indicó el lugar donde ultimaron a la periodista Roxana, al momento el lugar de los hecho se encuentra resguardado por personal naval en espera de las autoridades periciales”, señalaron las autoridades.

La Semar encabezó las labores de localización en coordinación con los órdenes de gobierno.