Venezuela firma acuerdo con Shell para explotar gas y petróleo en el oriente del país

Caracas. La presidenta encargada Delcy Rodríguez encabezó este jueves la firma de un Acuerdo Marco y una Alianza Técnico-Financiera con la petrolera transnacional Shell para “el desarrollo integral de las unidades de producción Carito y Piritual”, ubicadas en la División Punta de Mata de Petróleos de Venezuela, en el estado Monagas.

Rodríguez dijo estar muy complacida de llegar a estos acuerdos en materia de gas y petróleo, ya que con ellos “le estamos dando vida y ejecución a la nueva Ley de Hidrocarburos con nuevos modelos de negocios”.

Informó, además, que se firmó otro acuerdo entre Shell y otra empresa privada de Venezuela, aunque no ofreció detalles.

“Me hace muy feliz tener a las empresas venezolanas vinculándose con la agenda energética internacional; eso significa más empleos de calidad para los venezolanos”, expresó en una declaración al final del evento.

Estas firmas se llevaron a cabo en el marco de una reunión ampliada entre el secretario del Interior de Estados Unidos, Douglas Burgum, y la delegación de empresarios que lo acompaña, y el Gobierno Bolivariano, que también se hizo acompañar de empresarios venezolanos vinculados a los hidrocarburos.

Burgum, quien desarrolló una agenda de dos días en el país, agradeció a la presidenta Rodríguez por hacer posible esta oportunidad.

“El trabajo que ustedes han realizado para la aprobación de la Ley de Hidrocarburos ha enviado una señal al mundo de que Venezuela está abierta de nuevo para hacer negocios y es por eso que lo que hemos presenciado, con estas firmas, es solo el inicio de muchas transacciones importantes”, expresó.

Dijo también que las empresas estadunidenses, tanto de minería como de petróleo y gas, tienen un gran ánimo de optimismo y emoción por el futuro y aseguró que este será el inicio de un flujo de capital financiero y humano para el beneficio de ambos países.

“Trump cree que usted está haciendo trabajo maravilloso”, le dijo Burgum a Delcy Rodríguez para seguidamente asegurarle que “habrá más contratos, más firmas, más oportunidades y más prosperidad”.

Por su parte, la presidenta encargada envió un mensaje al mandatario estadunidense: “Ratifique al presidente Trump toda nuestra disposición a seguir construyendo esta agenda diplomática y de cooperación ente nuestros países”.

Reino Unido explora negocios en Caracas

Una delegación de la cancillería británica realizó una visita a Caracas con el objetivo de sostener reuniones diplomáticas y explorar posibilidades de crecimiento económico y comercial entre el Reino Unido y Venezuela.

La directora para las Américas de la Cancillería británica Harriet Thompson, y la subdirectora y jefa para América Latina del Departamento de Desarrollo Exterior, Catherine O’Neill OBE, sostuvieron reuniones con autoridades de la cancillería venezolana y con representantes del sector empresarial.

La agenda incluyó encuentros con empresas británicas establecidas en el país para “explorar oportunidades de crecimiento para el Reino Unido y Venezuela”, así como reuniones con representantes de la Cámara Venezolano Británica de Comercio. Las funcionarias también visitaron el Hotel Londres, un proyecto de capital británico que se inaugurará en Caracas en 2026.