Venezuela deporta a EU al empresario Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro

Miami. El gobierno venezolano anunció la deportación del empresario colombiano, Alex Saab, un estrecho aliado del presidente, Nicolás Maduro, para que enfrente un proceso judicial en Estados Unidos, a menos de tres años después de que el empresario fuera indultado por el ex mandatario, Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros.

En un comunicado, el gobierno venezolano no especificó dónde había deportado a Saab, pero afirmó que su decisión se basaba en varias investigaciones penales en curso en Estados Unidos.

“La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”, detalla el texto.

La agencia Associated Press informó en febrero que los fiscales federales llevaban meses investigando el papel de Saab en una supuesta conspiración de soborno relacionada con contratos del gobierno venezolano para la importación de alimentos.

Saab, de 54 años, amasó una fortuna gracias a contratos con el gobierno venezolano. Pero este empresario de origen colombiano, descrito durante mucho tiempo por funcionarios estadunidenses como el “tesoro” de Maduro, cayó en desgracia con el nuevo liderazgo del país que asumió el poder tras el derrocamiento del presidente venezolano por parte de Estados Unidos, y podría ser llamado a testificar contra su antiguo protector.