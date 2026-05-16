Rodgers apuesta por un último reto con Steelers; firma extensión y apunta a otra carrera al Supertazón

La NFL informó en su cuenta oficial de X que el experimentado Aaron Rodgers extendió un año más de contrato con los Acereros de Pittsburg.

Así, Rodgers pasa a ser el mariscal de campo más veterano de la liga a sus 42 años y aclara su continuidad en la liga en medio de rumores sobre su retiro.

Rodgers condujo a Pittsburgh al título de la AFC Norte el año pasado, con 24 pases de anotación y siete intercepciones.

Pareció asumir con entusiasmo jugar para un equipo cuyas raíces en el deporte son profundas, tal como lo hizo en Green Bay al inicio de su carrera y donde se consagró con un Supertazón en 2011 al derrotar precisamente a los Acereros.

Rodgers se reencontrará con el ex entrenador de los Cabezas de Queso Mike McCarthy, quien fue contratado para dirigir al equipo de Pittsburgh en enero después de que Mike Tomlin renunciara tras 19 temporadas.