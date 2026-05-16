Con una hora de retraso, llega Ariadna Montiel a marcha que convocó vs Maru

Una hora después del horario que fue convocada la marcha en contra de la gobernadora Maru Campos, arribó la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel.

Montiel Reyes arribó al punto de concentración, en donde se reunió con el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, el senador Juan Carlos Loera y la senadora con licencia Andrea Chávez.

Asimismo, la esperaban también otros líderes morenistas, como la dirigente estatal Briguite Granados y el coordinador de la bancada en el Legislativo local, Cuauhtémoc Estrada.

La marcha a la que convocó la dirigencia nacional es para exigir juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, a quien acusan de “traición a la patria”.