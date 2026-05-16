Captura AEI Zona Centro a mujer relacionada con cuerpo sin vida encontrado en fraccionamiento Juan Escutia

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron con orden de aprehensión a Ramona Yamileth D. Ch., por el delito de homicidio calificado, inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos.

La detención se realizó este sábado 16 de mayo, alrededor de las 10:32 horas, en el cruce de la avenida Homero y Ramón Córdova, de la colonia Revolución, en la ciudad de Chihuahua.

Fue puesta a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 1216/2026, para ser llevada a la audiencia programada para mañana domingo, en donde un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, formulará imputación en su contra.

De acuerdo con la investigación ministerial, Ramona Yamileth D. Ch., está relacionada con la muerte de María Guadalupe M. S., cuyo cuerpo sin vida fue localizado en avanzado estado de putrefacción, el 27 de abril de 2026, en un domicilio de la calle Urique, del fraccionamiento Juan Escutia, en la ciudad de Chihuahua.

Cabe señalar, que por los citados hechos, dos masculinos de nombres Ignacio R. Q. y Ángel Fabián B.A., se encuentran vinculados a proceso, el primero de ellos, con la medida cautelar de prisión preventiva.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).