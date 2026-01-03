Venezuela confirma sustracción de Maduro y exige pruebas de vida; llama a Consejo de Seguridad

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que el presidente Nicolás Maduro fue sustraído durante los ataques a Venezuela este sábado en la madrugada, afirmó que el gobierno bolivariano desconoce el paradero de Maduro y su esposa y exigió prueba de vida de ambos.

Estas declaraciones fueron ofrecidas durante un contacto telefónico con Venezolana de Televisión, la televisora estatal.

El canciller Yvan Gil informó que el gobierno solicitó una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que es “responsable de hacer valer el derecho internacional”.

El comunicado divulgado por Gil, además, afirma que “la República Bolivariana de Venezuela se reserva el derecho inherente a la legítima defensa, en virtud del Artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, a fin de proteger su población, su soberanía e integridad territorial”.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que los ataques aéreos perpetrados por Estados Unidos impactaron objetivos civiles. Llamó al pueblo a la calma y a no “facilitarle las cosas al enemigo invasor”. Llamó a los organismos internacionales a pronunciarse y a no ser cómplices al asesinato de civiles, denunciando que bombas cayeron sobre edificios residenciales.

“El país está en completa calma”, dijo, para luego asegurar que lo que Estados Unidos pretendió con sus ataques “lo lograron parcialmente”, porque el país está en calma y el pueblo no salió a respaldar la afrenta.

Información tomada de La Jornada