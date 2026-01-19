Venezuela activa plan para aumentar la exportación de oro

Caracas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó este lunes que Venezuela ha activado un plan para aumentar la producción y exportación de oro, así como de otros minerales estratégicos como hierro y bauxita. El objetivo sería aumentar el ingreso de divisas al país.

“Este plan lo estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado, el Plan Oro, para el incremento de la producción de oro, para el incremento de la producción de hierro, de bauxita, de los minerales estratégicos para el desarrollo industrial de Venezuela y también para la generación de divisas a nuestro país”, dijo Rodríguez en una comparecencia televisiva para explicar los avances del Motor Minero.

Informó que la producción nacional de oro alcanzó un total de 9.5 toneladas durante el ejercicio fiscal 2025. En este periodo, la actividad minera registró una dinámica favorable distribuida entre el sector público, que alcanzó un repunte del 81%, y el sector privado, que experimentó un crecimiento del 34.8%. Señaló que la minería ha sido “un elemento importante en el crecimiento del Producto Interno Bruto de Venezuela, después del Motor Hidrocarburos”.

En marzo de 2018 la empresa canadiense Gold Reserve, en su Evaluación Económica Preliminar, certificó en Venezuela la “cuarta mina de oro más grande del mundo”. Los recursos certificados se hallan en una pequeña área de 6 kilómetros del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar (sureste), y “ascienden a un millón 480 mil kilos, es decir, más de 52 millones de onzas troy de oro”, según el Ministerio de Desarrollo Minero.

Van 100 vuelos de repatriación

Este lunes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en La Guaira, un vuelo proveniente de Estados Unidos con 235 venezolanos a bordo. Se trata del vuelo número 100 del programa Vuelta a la Patria desde ese país. Este puente aéreo comenzó hace menos de un año, a pocos días de la toma de posesión del presidente estadunidense Donald Trump.

En esta ocasión retornaron 219 hombres y 16 mujeres, informó el Ministerio del Interior en redes sociales. Se trata de migrantes que han sido deportados por el gobierno de Estados Unidos, muchos de ellos habiéndose registrado voluntariamente para regresar al país.

El programa Vuelta a la Patria se mantuvo operativo durante todo 2025 casi sin interrupción, incluso en los momentos más álgidos del acoso que sufrió Venezuela a partir de la amenaza militar en el Caribe, que se consumó el pasado 3 de enero con el bombardeo e invasión que generaron alrededor de 100 muertos y terminaron en el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa.