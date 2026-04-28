Balean a jovencita de 18 años en la colonia 2 de Octubre; le dispararon en la espalda

Una joven de 18 años de edad resultó herido de gravedad, luego de ser atacada a balazos en calles de la colonia 2 de Octubre, al sur de la ciudad.

El ataque armado ocurrió en las calles 26 de Julio y Liberación, al filo de la medianoche, a donde se trasladaron elementos policíacos y paramédicos.

Según el reporte, la joven, identificada como Natalia P. P., recibió un disparo en la espalda, a altura del pulmón derecho.

Los atacantes llegaron al lugar a bordo de un vehículo de color blanco, desde donde dispararon, dejando mal herida a la joven, quien fue trasladada de emergencia a recibir atención médica.