Ve René Chavira resolución jurídica, no pleito político entre Maru Campos y César J.

René Chavira, alcalde suplente de Chihuahua, consideró que el caso relacionado con la gobernadora Maru Campos y el fiscal César J., debe resolverse por la vía legal, al descartar que se trate de una disputa política y señalar que en los próximos días deberán presentarse pruebas ante las instancias correspondientes.

“Yo no veo un pleito político, más veo una resolución apegada a derecho en los tribunales y con la presentación de pruebas que habrá de darse en los próximos días”, expresó.

El funcionario municipal sostuvo que el desarrollo del caso dependerá de los elementos que sean presentados y del análisis que realicen las autoridades judiciales, por lo que evitó interpretar la situación como un enfrentamiento político.

Chavira enfatizó que la resolución deberá apegarse al marco jurídico, en un contexto en el que se espera la presentación de pruebas que permitan avanzar en el esclarecimiento del asunto.