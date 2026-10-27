“Que presenten pruebas, caen en incongruencias”: Olson ante petición de comunidad trans de juicio político

Carlos Olson diputado panista dio a conocer que ante la solicitud de juicio político en su contra son falsedades pues reitera que no hay pruebas de una afectación en contra de la comunidad LGBT.

“Lo primero que destaco es lo que ellas dicen, no presentan ninguna prueba y no les consta nada lo cual de ahí se caen todas las afirmaciones que son falsedades y no tienen como comprobarlo y creo que quien acusa debe de comprobar y lo mas chistoso es que están cayendo en una incongruencia pues solo ellas son las que pueden decidir quien es hombre y mujer”, comentó.

Asegura que el tema solo es valido para quienes les “conviene” argumenta que esta constituido en una falsedad del dicho de la comunidad.

Cabe destacar el también panista destacó que siempre ha estado abierto al diálogo con la comunidad LGBT, por lo cual asegura que hay movimientos políticos que a través de ataques no son capaces de dar el diálogo y este colectivo no representa a una comunidad entera.

“Yo no más quiero que me señalen un solo acto de odio, yo siempre he dicho que todos debemos de ser respetados, que me señalen uno solo”, comentó.