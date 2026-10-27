Propone José Luis Villalobos fortalecer el registro estatal de organizaciones civiles con plataforma digital

Chihuahua, Chih.– Con el objetivo de facilitar el acceso a los servicios que ofrecen las organizaciones de la sociedad civil y fortalecer su vinculación con autoridades, empresas y ciudadanía, el diputado local del PRI, José Luis Villalobos García, presentó una iniciativa para ampliar las funciones del Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes de Chihuahua.

Durante la presentación, el legislador estuvo acompañado por representantes de Chihuahua Feliz, Libres por Amor, MUJEF AC, Celiderh A.C, Felipa A.C, Fátima I.B.P, 123 Por Mi -Parque Sacramento, México A través del Arte y Vive sin Cáncer Chihuahua, asociaciones que acudieron para respaldar la propuesta y destacar la importancia de fortalecer las herramientas de difusión y vinculación del sector social.

Villalobos García planteó la creación de una plataforma digital interactiva y de consulta pública que permita conocer no solo qué organizaciones están registradas, sino también cuáles son sus actividades, programas, servicios y productos.

“Fortalecer el Registro Estatal no es una modificación meramente formal. Es una medida concreta para hacer efectivos los objetivos de fomento, transparencia, coordinación y participación social que inspiran la Ley. Al aprovechar la infraestructura digital disponible, el Estado puede contribuir a que las organizaciones sean más visibles, sólidas, autónomas y sostenibles, y a que su trabajo llegue a más comunidades y personas” explicó.

El diputado señaló que las organizaciones civiles desempeñan una labor fundamental en áreas como salud, educación, medio ambiente, cultura y atención a grupos en situación de vulnerabilidad, por lo que consideró necesario dotarlas de herramientas que les permitan ampliar su alcance y establecer nuevas alianzas.

Actualmente, el directorio de organizaciones inscritas reúne a 384 asociaciones, sin embargo, la información disponible se concentra principalmente en datos generales de identificación, sin detallar de manera suficiente los servicios que ofrecen o las poblaciones a las que atienden.

“Esta falta de información limita la posibilidad de que una persona encuentre apoyo, que una empresa identifique un proyecto social con el cual colaborar o que una autoridad conozca las capacidades ya disponibles en una comunidad” destacó el legislador del PRI.

La propuesta busca aprovechar la estructura del registro existente para convertirlo en una herramienta de difusión y vinculación. A través de la plataforma, las organizaciones podrían presentar y actualizar su oferta de servicios, mientras que la ciudadanía tendría una vía oficial para localizar apoyos y conocer las opciones disponibles en su comunidad.

Finalmente, hizo énfasis en que fortalecer el registro permitirá dar mayor visibilidad al trabajo de las asociaciones, facilitar el contacto con posibles aliados y mejorar la identificación de los servicios sociales disponibles en Chihuahua.