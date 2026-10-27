Es una cortina de humo: Chávez ante petición de Morena por licencia de Maru Campos

El Coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) Alfredo Chávez Madrid dio a conocer que la petición de Morena en que la gobernadora Maru Campos pida licencia ante el caso del exfiscal, es una cortina de humo para tapar casos graves a nivel nacional.

“Es una cortina de humo por lo de Taddei, es una cortina de humo por las manifestaciones de los transportistas, ayer dos diputados no llegaron a reuniones porque estuvo un rato tomadas las carreteras federales, es una cortina de humo porque las medicinas siguen escaceando y es una cortina de humo total porque hubo una acusación que fue pública de la gobernadora contra la dirigente nacional de Morena”, comentó.

En este sentido el diputado destacó que es necesario que se dé la información de los pactos que ha hecho Morena con el narcotráfico, pues Ariadna Montiel pactó cuendo era operadora de Andrés Manuel López Obrador y hoy se dan a conocer reportajes de estos actos.

“Totalmente hipocrita la narrativa de Morena, por no tomar el tema principal, Ariadna era operadora de AMLO ¿Y ahora cuantos operadores estarán en la lista?”, comentó.