Aprueba Congreso Sesión Solemne por los 60 años del Plan DN-III-E

-La ceremonia se realizará el 29 de octubre, con la presencia de los poderes Ejecutivo y Judicial.

Con la finalidad de reconocer la labor de las Fuerzas Armadas en la atención de desastres y emergencias, el Congreso de Chihuahua llevará a cabo Sesión Solemne el próximo 29 de octubre del presente, para conmemorar el 60 aniversario de la aplicación del Plan DN-III-E, instrumento mediante el cual las Fuerzas Armadas brindan auxilio a la población ante desastres de origen natural o humano.

El diputado Arturo Medina Aguirre, en representación de la Junta de Coordinación Política, señaló que el Plan DN-III-E es el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para realizar actividades de auxilio a la población afectada por desastres de origen natural o humano, optimizando el empleo de las recursos humanos y materiales para su atención oportuna, eficaz y eficiente; apoyando, además, en la preservación de sus bienes y entorno.

Su origen se remonta a 1965, cuando fue elaborado e incorporado a la planeación estratégico-militar como un plan de auxilio a la población civil; su primera aplicación ocurrió en octubre de 1966, tras el impacto del huracán Inés, que provocó el desbordamiento del río Pánuco y afectaciones en el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

A lo largo de seis décadas, este instrumento ha sido implementado en diversas contingencias, entre ellas los sismos de 1985 y 2017, además de inundaciones, deslaves, incendios forestales y emergencias sanitarias en distintas regiones del país.

En Chihuahua, su aplicación ha contribuido a la atención de inundaciones, como las registradas en 2005 y marzo de 2020 en Nuevo Casas Grandes, así como a labores de apoyo durante las temporadas de incendios forestales en la Sierra Tarahumara y ante frentes fríos y nevadas extremas.