Convocan a rezar rosario por César Jáuregui para pedir justicia

Una convocatoria para rezar el rosario por César Jáuregui fue difundida a través de la página oficial del funcionario, con un llamado dirigido a militantes del Partido Acción Nacional (PAN) y al público en general para participar en una jornada de oración.

La cita está programada para el sábado 31 de octubre, a un costado de la Catedral Metropolitana de Chihuahua, donde los asistentes se reunirán para dedicar el rosario a Jáuregui y pedir a Dios justicia.

De acuerdo con la convocatoria, el encuentro busca congregar a ciudadanos y simpatizantes panistas en torno a la oración, en medio de la situación que involucra al exfiscal y que ha generado atención pública.

La invitación difundida en redes sociales plantea la oración como una petición de justicia para César Jáuregui, aunque no se precisaron mayores detalles sobre la duración del encuentro ni la cantidad de personas que se espera que asistan.