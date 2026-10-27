Respalda René Chavira separación de Taddei del INE ante señalamientos

El alcalde suplente de Chihuahua, René Chavira, consideró que la separación de Guadalupe Taddei de su cargo frente al INE, fue una decisión adecuada ante los señalamientos relacionados con una presunta relación con uno de los proveedores, al señalar que los funcionarios públicos deben actuar con congruencia y responsabilidad frente a las posiciones que ocupan.

“Desde mi punto de vista, hace lo correcto. Es lo que esperamos de todos los funcionarios, que haya congruencia en las posiciones que ocupan”, expresó al ser cuestionado sobre la polémica en torno a la salida del funcionario.

Chavira destacó que la decisión de separarse del cargo es lo que correspondía en este caso, de acuerdo con su valoración, en medio de los cuestionamientos que han surgido por el tema.

En otro asunto, respecto a las inquietudes sobre la posibilidad de que se presenten situaciones similares durante las próximas elecciones y los señalamientos dirigidos a Yanko Durán, Chavira indicó que la participación del Gobierno Municipal se concentra en colaborar en materia de seguridad durante la jornada electoral.

Explicó que en las asambleas electorales participan consejeros de los distintos partidos políticos, por lo que consideró que corresponde a estas representaciones valorar el desempeño de quienes encabezan los institutos electorales.

“Son temas muy de partido; ya veremos cómo se manifiestan aquí los consejeros de los partidos que ocupan la asamblea”, concluyó.