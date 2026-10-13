Vaticano confirma que el papa León XIV tenía un tumor cancerígeno en el pulmón

El papa León XIV fue diagnosticado con cáncer de pulmón luego de que fue sometido este martes a una cirugía donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó el Vaticano.

Las pruebas confirmaron el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón, informó el Vaticano en un comunicado médico tras la cirugía. Añadió que el diagnóstico ya se sospechaba tras las pruebas preoperatorias y se confirmó durante la intervención.

Los oncólogos afirmaron antes de la operación que, incluso si el nódulo resultara ser canceroso, el pronóstico de Leo sería “excelente”, ya que se habría extirpado en una fase temprana.

“Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, señaló el Vaticano en un comunicado, y añadió que la intervención “confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”.

El Vaticano había informado previamente que la ⁠intervención quirúrgica ⁠a la que se sometió el papa León XIV este martes en el hospital Gemelli de Roma, transcurrió ⁠sin complicaciones

“La intervención concluyó con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado, y el Santo Padre ha regresado a su habitación”.

A pocas semanas de un viaje a Sudamérica, el papa León XIV fue hospitalizado este martes para extirparle por la tarde un nódulo pulmonar, una intervención considerada de bajo riesgo por los especialistas.

El pontífice, de 71 años, previó a la operación, saludó con la mano a los seguidores congregados frente al Vaticano desde la ventanilla del vehículo en el que fue trasladado al hospital Gemelli, a donde llegó a las 13:10 horas constataron periodistas de la AFP.

La operación tuvo lugar el martes por la tarde. Es el primer susto de salud para el papa estadunidense desde su elección al frente de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

El Vaticano anunció que publicará un comunicado este martes por la noche, tras finalizar la intervención, llevada a cabo por el equipo médico de cirugía torácica dirigido por el profesor Stefano Margaritora.

La convalecencia de León XIV podría durar aproximadamente una semana, informó la Santa Sede cuando falta menos de un mes para un largo viaje del papa a Uruguay, Argentina y Perú, previsto entre el 6 y el 17 de noviembre.

El pasado domingo, al término de la oración del ángelus, León XIV anunció que le detectaron un nódulo “en una fase muy temprana” durante unos exámenes médicos.

“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, explicó.