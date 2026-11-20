El actor irlandés Pierce Brosnan ha dado la bienvenida a la familia Bond al británico Robert Pattinson, recién elegido para encarnar al mítico agente secreto, y consideró que va a estar “magnífico”.
“Querido Robert: Bienvenido al universo Bond. Vas a estar magnífico”, le dice en un mensaje en su cuenta de Instagram, en la que ha publicado también una imagen de Robert Pattinson ya caracterizado en su futuro papel.
Pierce Brosnan dijo guardar “muy buenos recuerdos” del tiempo que ambos compartieron durante el rodaje de “Remember Me”, de Allen Coulter.
Ha sido una alegría verte construir una trayectoria extraordinaria y seguir creciendo profesionalmente, superándote en cada paso. Disfruta del viaje. Grá mor (con mucho cariño, en irlandés), Pierce”, concluyó su mensaje.