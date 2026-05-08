Aprende a hacer barritas de avena gratis; invita Manque a Sabadito Emprendedor en Valle de la Madrid

La diputada federal Manque Granados Trespalacios extendió la invitación a ‘Sabadito Emprendedor’, programa de talleres gratuitos para fortalecer la economía familiar.

Se trata de la quinta edición, a celebrarse en horario de 9:00 a 12:00 horas, en el Centro Comunitario Valle de la Madrid, ubicado en el cruce de las calles 72 y Urquidi, en el límite de las colonias Cerro de la Cruz y Valle de la Madrid.

En esta ocasión, el taller será de elaboración de barritas de avena, para quienes tengan el interés de un emprendimiento o de impulsar su economía familiar con el ingreso extra derivado de la venta de este producto.

El curso será impartido por el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH), en colaboración con Gobierno del Estado y Gobierno Municipal de Chihuahua y con otras dependencias estatales ofreciendo sus servicios y pláticas informativas a los asistentes.

El evento es gratuito, con un cupo limitado a 30 personas. Las personas interesadas deberán registrarse vía WhatsApp al número 614 247 1571.

Con esta iniciativa, Manque Granados refrenda su compromiso con el desarrollo económico de las familias de Chihuahua Capital, luego de haber beneficiado a más de 120 personas con las cuatro ediciones anteriores.

Asimismo, continuará llevando el programa a distintos centros comunitarios de forma semanal.