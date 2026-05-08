Conmemora FCAyF-UACH su 59.º aniversario

La Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH en Ciudad Delicias celebró su 59 aniversario con una ceremonia protocolaria encabezada por el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, quien destacó la calidad académica y la relevancia que esta unidad representa para el desarrollo del campo chihuahuense.

En su mensaje, el rector Rivera Campos reconoció a la primera generación de egresados de esta Facultad y reiteró el compromiso institucional con la excelencia educativa, la investigación y el trabajo cercano con la comunidad; asimismo, resaltó el incremento de la plantilla de investigadores y el fortalecimiento de los recursos destinados a proyectos científicos enfocados en el campo.

Por su parte, el director de la FCAyF, Dr. Jorge Sánchez Bernal, agradeció el respaldo que la Unidad Central ha brindado y resaltó el crecimiento que la misma ha mantenido en los últimos años, especialmente en el área de posgrado.

“Somos el brazo académico y técnico que responde a las necesidades de los productores de la región”, expresó Sánchez Bernal al subrayar la importancia de generar propuestas técnicas y atender temas de absoluta relevancia y urgencia para el estado, particularmente en una región donde la preparación profesional especializada resulta indispensable.

Además, destacó que los egresados de esta Facultad trabajan en beneficio del campo chihuahuense y representan la calidad educativa de la UACH en distintas instituciones y organismos de todos los niveles.

La Facultad cuenta actualmente con tres programas de maestría y un doctorado, crecimiento que ha sido posible gracias al respaldo de la Dirección de Investigación y Posgrado, encabezada por el Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo.

El , reconoció la presencia profesional y el desempeño de los egresados de la FCAyF, al considerar que han sido pieza clave para el fortalecimiento y desarrollo de la región durante décadas.

En la ceremonia se contó la asistencia del presidente municipal de Delicias, Jesús Valenciano García, el diputado Roberto Carreón, Rogelio Olvera García jefe de agricultura de la Secretaría de Desarrollo Rural, así como Mario Mata Carrasco de la Junta Central de Agua y Saneamiento.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener la coordinación y el trabajo conjunto entre la Universidad y los distintos niveles de gobierno para unir esfuerzos en favor del desarrollo agrícola, forestal y productivo de la región.