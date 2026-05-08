SSPE informa a empresarios avances en seguridad

El sector empresarial de Chihuahua y Ciudad Juárez se dio cita esta tarde en el Palacio de Gobierno con el fin de informar los avances en materia de seguridad.

En dicha reunión se encontró la mandataria estatal, Maru Campos y el secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE) Gilberto Loya, además de empresarios de la capital y ciudad Juárez.

“Siempre es muy importante mantener una relación con el sector empresarial y sobre todo hablando de las condiciones en las que se encuentra la seguridad”, comentó Loya.

Asimismo la SSPE destacó que en 56 meses de administración hay una baja en delitos y señaló un incremento importante en decomisos de droga, madera, cerveza, armas y dinero e incluso rentabilidad.