Seguirá colaboración legal con cualquier agencia ayude a disminuir la violencia: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez reiteró que Chihuahua seguirá colaborando, dentro del marco legal, con cualquier agencia que ayude a contener la violencia en la entidad.

Asimismo, indicó que tal y como lo ha dicho en otras ocasiones, es necesario de manener acuerdos de colaboración con otras instituciones de seguridad.

Loya Chávez aseveró que Chihuahua hace su trabajo para contener la violencia en la entidad, destacando que ayer jueves no se registró ningún homicidio doloso.