Grito de Independencia 2026: Zócalo luce pletórico antes de ceremonia que encabezará la presidenta Sheinbaum

Ciudad de México. A dos horas de que dé inicio el festejo del Grito de Independencia, la Plaza de la Constitución luce pletórica, en espera de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salga al balcón central de Palacio Nacional.

Entre cantos tradicionales mexicanos y algarabía, miles de personas se han dado cita para conmemorar, en la principal plaza pública del país, el 216 aniversario del inicio de la gesta independentista.

Cristina Rodríguez

Uno de los más fotografiados es “Jamón”, un pequeño lechón que acompaña a su ama y que acude a su primer Grito. El pequeño cerdo llama la atención de todos en su entorno, quienes le piden fotos o videos para presumir en redes.

Otros tantos se acogen al ansia festiva del mexicano y bailan, gritan, lanzan vítores y vivas, y hasta se hacen “cábula” unos a otros.

José y Paco, dos hermanos que acuden con sus parientes y vienen desde la alcaldía Azcapotzalco, se carcajean cada vez que bañan de espuma a otros parroquianos de esta festiva efeméride.

“Aquí somos mexicanos y nadie vendrá a decirnos qué hacer”, afirmó la señora Ignacia, vecina de la colonia Morelos, quien es beneficiaria de la pensión de adultos mayores. Entre risas, una de sus hijas le comenta: “Mándale el mensaje que querías a Trump”. A lo que la doña simplemente hizo un corte de brazo cuyo significado es muy popular entre la raza.

Intocable amenizará los festejos

La gente espera ansiosa la presentación del popular grupo de regional mexicano Intocable, que atrajo a miles de asistentes y competirá con otra leyenda: Los Tigres del Norte —que esta noche patria se presentarán en la alcaldía Venustiano Carranza—.

Intocable saldrá al escenario del Zócalo y, una vez concluido el Grito, regresará para cerrar los festejos.

Entre algunos asistentes se ha generado cierta molestia debido a que los espacios más cercanos a Palacio Nacional están reservados para personal militar y sus familias —la llamada “zona VIP”—, así como para personas de dependencias de gobierno y alcaldías de la Ciudad de México.

La zona para el público en general se encuentra en la segunda parte de la plancha, detrás del asta bandera.