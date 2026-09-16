Despecho sinfónico pone ambiente en Plaza del Ángel

Con canciones de Juan Gabriel principalmente se dio la presentación de Despecho Sinfónico en la celebración patria.

Con un gran repertorio y grandes éxitos del ayer se dio paso a una hora de concierto en donde miles de chihuahuenses corean sus canciones y entusiasmo, la respuesta del público fue especial.

Entre los éxitos de Camilo Sexto, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel y Gloria Trevi son parte del repertorio.

En punto de las 9:55 abrirá paso Alejandro Ruiz previo a la participación de Joss Favela.