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Despecho sinfónico pone ambiente en Plaza del Ángel

Con canciones de Juan Gabriel principalmente se dio la presentación de Despecho Sinfónico en la celebración patria. 

Con un gran repertorio y grandes éxitos del ayer se dio paso a una hora de concierto en donde miles de chihuahuenses corean sus canciones y entusiasmo, la respuesta del público  fue especial.

Entre los éxitos de Camilo Sexto, Marco Antonio Solís, Juan Gabriel y Gloria Trevi son parte del repertorio.  

En punto de las 9:55 abrirá paso Alejandro Ruiz previo a la participación de Joss Favela. 

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