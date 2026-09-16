Fotos revelan daños en bases de EU por ataques de Irán en Medio Oriente

Nuevas fotografías muestran por primera vez la magnitud de los daños y la destrucción de edificios, vehículos y aeronaves en varias posiciones militares de Estados Unidos en Medio Oriente tras los ataques con misiles y drones de Irán, informó CBS News.

Las imágenes fueron proporcionadas de forma anónima por militares en activo, debido a las restricciones del Pentágono a la cobertura periodística dentro de las instalaciones.

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Una de las fotografías muestra un avión Boeing E-3 Sentry destruido en la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita. El impacto arrancó la parte trasera de la aeronave y dañó su fuselaje y el radar giratorio utilizado para labores de inteligencia. Otras imágenes muestran barracones y edificios dañados, así como vehículos y remolques destruidos en los campamentos Buehring y Arifjan, en Kuwait.

Un militar desplegado declaró a CBS News que se trata de “un daño grave a nuestras bases que no se ha comunicado al público estadunidense”. Las fotografías también evidencian que las fortificaciones de concreto instaladas para proteger a las tropas de ataques terrestres resultaron insuficientes ante los ataques aéreos iraníes.

Los daños se extienden a instalaciones estadunidenses en Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Omán y Jordania. Un informe del inspector general del Departamento de Defensa presentado esta semana al Congreso calculó pérdidas de equipo de hasta 3 mil 700 millones de dólares, incluidos casi 60 aeronaves, como consecuencia de la guerra con Irán. El Pentágono no respondió a la solicitud de comentarios.