Más de 10 mil personas ingresan a la fiesta mexicana en Plaza del Ángel

Más de 10 mil personas han ingresado a la fiesta mexicana que se desarrolla en la Plaza del Ángel con motivo de la celebración del Grito de Independencia, informó Julio Salas, jefe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), pasadas las 20:00 horas.

El reporte de asistentes contabiliza hasta el momento a 10 mil 560 personas que han pasado por los filtros de seguridad instalados en los accesos al evento.

Del total registrado, 3 mil 964 corresponden a hombres y 4 mil 384 a mujeres, de acuerdo con el corte proporcionado por la corporación municipal.

Los filtros forman parte del operativo de seguridad desplegado en el primer cuadro de la ciudad para controlar el ingreso de asistentes y mantener vigilancia durante los festejos patrios en la Plaza del Ángel.