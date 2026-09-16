En homenaje a la historia asiste Sergio Hernandez con traje de ranchero

Sergio Alejandro Hernández Gómez ha impactado a cientos de personas al asistir al Grito de Independencia vestido con el tradicional traje de ranchero.

Con un costo aproximado de 10 mil pesos, el imitador de Vicente Fernández detalló que es un homenaje a la patria.

“Esta es una fecha muy importante y claro que tenía que venir en homenaje”, comentó.

Hernandez comentó que ha sido imitador de Vicente Fernández a lo largo de 20 años por lo cual siente un amor al país mexicano y asegura seguirá por muchos los más.



Detalló que su trabajo se ha ligado al mundo de bares y karaoke por lo que ha sido parte de su vida mantener el sello de la vestimenta ranchera.