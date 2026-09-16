Reporta Policía Vial 8 mil personas en el Grito de Independencia

El subsecretario de Movilidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), César Komaba Quezada dio a conocer que al corte de las 8:00pm se duplicó la asistencia en Plaza del Ángel por el Grito de Independencia.

Al respecto, se reporta el ingreso de 8 mil personas, mientras que en el corte anterior era de 4 mil 200 asistentes.

César Komaba señaló que los festejos por la Independencia de México sigue sin incidentes y que las autoridades continuarán atentas para garantizar un saldo blanco.