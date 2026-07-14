“Vamos a hacerlo, confío en ti”: revelan primer trailer de “Digger”, de Tom Cruise e Iñárritu

El actor y productor de cine estadounidense, Tom Cruise, reveló el primer trailer de su próximo proyecto que será dirigido por el mexicano Alejandro González Iñárritu, misma que se estrenará este próximo 2 de octubre, según su publicación de X en la que escribió: “Excava. O muere. ‘DIGGER’ “.

El video cuya duración es de 2:35 minutos, revela por primera vez la esperada película en la que trabajaran juntos tras revelarse en 2025 su cercanía cuando Cruise felicitó al cineasta por el aniversario de “Amores Perros”.

Digg. Or Die. DIGGER. Only in theaters October 2. pic.twitter.com/jDCOyl8bXU — Tom Cruise (@TomCruise) July 13, 2026

Las imágenes muestran a un Tom Cruise con cabello blanco en la piel de un veterano millonario que dirige una compañía mientras se pasea en su mansión con pieles y un gato, se adentra en una misión donde debe solucionar un problema ecológico que aparentemente él mismo creo.

“Digger ha metido la pata hasta aquí, y tendrá que sacarnos de esto”, se escucha decir a John Goodman en el papel de un presidente estadounidense mientras se intercalan imágenes catastróficas de enormes masas de hielo derrumbándose, incendios y alertas sobre una posible guerra nuclear.

Según el propio “Maverick” (protagonista de Top Gun 1986, interpretado por Cruise) lo que realizó en esta película, “DIGGER”, es algo que “nunca ha hecho antes”.

“Nunca había tenido un proyecto que me desafiara de esta manera y tampoco a un director como Alejandro. Cuando nos embarcamos en el proyecto, ninguno de los dos había vivido algo así”, dijo Tom Cruise durante la presentación del adelanto a medios en los estudios de Warner Bros., en la que estuvo presente EFE.