Conmemoran autoridades Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales

En el marco del Día Nacional del Combatiente de Incendios Forestales, la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), en coordinación con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) reconoció la labor de las y los brigadistas que protegen los recursos naturales y ecosistemas de Chihuahua.

Durante la ceremonia que se realizó en el Centro Estatal de Manejo de Fuego, el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, agradeció a las y los combatientes, al señalar que su labor representa un servicio invaluable para quienes dependen del bosque como fuente de vida y sustento.

Reconoció además el esfuerzo conjunto que realizan las instituciones que integran el Comité Estatal de Manejo del Fuego, al señalar que el trabajo coordinado entre dependencias federales, estatales y municipales, ha fortalecido la capacidad de respuesta ante las emergencias.

“Si ustedes están literalmente en la línea de fuego, a nosotros nos corresponde asegurar que no les falte lo necesario para realizar su labor. Como ciudadano, como secretario y como parte del equipo que los respalda, les expreso mi respeto y admiración por cuidar lo que todos deberíamos proteger”, expresó.

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos por 25 años de servicio a 20 brigadistas, de los cuales 14 pertenecen a la Conafor, cinco a brigadas rurales y uno a la brigada municipal de Casas Grandes.

Además de la participación de 29 brigadas de 18 municipios y rurales, que permanecieron activas durante la temporada comprendida de diciembre a julio, con un trabajo enfocado en labores de prevención, combate y liquidación de siniestros.

Al evento asistieron representantes de la Conafor, SDR, Coordinación Estatal de Protección Civil, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del poder Legislativo.

En lo que va de 2026 Chihuahua registra 320 incendios forestales, de los cuales, ninguno permanece activo.