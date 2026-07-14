Realizan inspección en la UBR, retiran excedente de ropa y objetos no permitidos

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), llevó a cabo una revisión extraordinaria en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Estatal No. 2, como parte de las acciones permanentes para fortalecer la gobernabilidad, estabilidad y seguridad al interior de los centros penitenciarios de la entidad.

Durante la intervención se realizaron revisiones en los módulos del 1 al 8, así como en las áreas de ingresos, talleres y almacén de cocina.

Como resultado, fueron inspeccionadas 771 personas privadas de la libertad y 376 estancias, fortaleciendo las acciones preventivas que permiten conservar el orden institucional y mantener condiciones adecuadas de seguridad dentro del centro penitenciario.

Asimismo, se retiró excedente de prendas de vestir y diversos objetos hechizos considerados como basura, entre ellos juegos de mesa, figuras artesanales y espejos, materiales que fueron destruidos conforme a los protocolos establecidos.

El operativo se desarrolló en coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno, contando además con la presencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), con el objetivo de garantizar que las acciones se realizaran con estricto apego al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.