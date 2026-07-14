Preocupación por posible primer contagio de gusano barrenador en Chihuahua

Ante el posible primer caso de gusano barrenador, el sector ganadero estará a la espera de los resultados que confirmen o no el caso, por lo cual se darán protocolos especiales.

De ser positivo el resultado, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua tendrá que esperar para activar los protocolos que dicte el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Chihuahua desde noviembre del 2024 se ha mantenido libre del gusano barrenador, hay una sospecha y será la misma SENASICA quien informe sobre los resultados.

El sector ganadero mantuvo protocolos especiales ha dos años del brote a nivel nacional no se habían registrado sospechas, cabe destacar que el brote llegó primero a Texas que al estado.