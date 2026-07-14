Reciben familias capacitación para prevenir la rickettsiosis en centros y comedores comunitarios

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través de sus diversos centros y comedores comunitarios imparte pláticas informativas dirigidas a las familias sobre las medidas de prevención de la rickettsiosis.

Estas acciones tienen como propósito promover el cuidado de la salud en los hogares y reducir el riesgo de contagio.

Durante las sesiones se brindan recomendaciones como el mantener limpias casas y patios, evitar la acumulación de objetos que puedan favorecer la presencia de garrapatas, revisar periódicamente a las mascotas y reforzar las medidas de higiene.

A través de estos talleres han beneficiado a más de 100 familias que acuden a los centros comunitarios Popular, Manuel Buendía, Saucito, Villas Revolución, Madera 65, División del Norte, Lealtad I y Jardines de Oriente.

Este tipo de charlas continuarán en otros espacios administrados por la dependencia, para ampliar el alcance de las acciones preventivas.