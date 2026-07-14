Localizan restos humanos al interior de un pozo de 25 metros en Las Ánimas

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos al grupo de Personas Ausentes o Extraviadas, en coordinación con personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, realizaron un operativo para recuperar los restos cadavéricos de una persona localizados al fondo de un pozo de aproximadamente 25 metros de profundidad, en un terreno baldío de la colonia Las Ánimas.

El operativo se desplegó en un predio ubicado cerca de la calle San Ramón, casi en el cruce con las vías del tren, donde especialistas utilizaron equipo de rescate para descender al pozo y extraer los restos.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades en el lugar, el hallazgo fue resultado de una investigación que inició desde el año pasado, la cual permitió ubicar el sitio donde presuntamente fue abandonado el cuerpo.

De manera preliminar, se informó que los restos podrían corresponder a una persona de aproximadamente 30 años de edad, quien contaba con un reporte de desaparición desde el año pasado. No obstante, será la Fiscalía General del Estado la encargada de confirmar la identidad mediante los estudios forenses correspondientes.

La escena fue asegurada por las autoridades ministeriales, mientras personal de Servicios Periciales procesó la evidencia y trasladó los restos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde continuarán las diligencias para su identificación y el esclarecimiento del caso.