Imparte JMAS Chihuahua plática sobre Cultura del Agua en la Universidad Humanitas

El director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, Alan Falomir, impartió la plática Cultura del Agua a estudiantes de la Universidad Humanitas.

Durante el encuentro, compartió las principales acciones para contribuir al cuidado del recurso hídrico, entre ellas tomar duchas de cinco minutos, respetar los horarios de riego, reportar el desperdicio de agua y adoptar hábitos cotidianos que fomenten su uso responsable.

Falomir invitó a las y los estudiantes a sumarse a la protección del agua mediante la conformación de los Comités Aguardianes, desde donde podrán impulsar campañas digitales y diversas actividades dentro del plantel para promover el cuidado del recurso hídrico.

Además, recordó que la aplicación móvil de Los Aguardianes permite reportar fugas y desperdicios de agua potable, registrar acciones de ahorro y obtener recompensas gracias a los más de 70 patrocinadores que respaldan esta iniciativa.

Con estas acciones, la JMAS Chihuahua fortalece la participación de las instituciones educativas en el cuidado del agua e impulsa iniciativas que contribuyen a garantizar un futuro hídrico más sostenible para el municipio.