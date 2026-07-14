Emite Protección Civil aviso por lluvias de hasta 75 mm en la entidad para hoy y mañana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, debido a la interacción del monzón mexicano, canales de baja presión y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico, se prevén lluvias de hasta 75 milímetros para hoy y mañana en la entidad.

Para esta tarde el pronóstico incluye a municipios de las regiones suroeste, centro y en la Sierra Tarahumara, desde Madera, Gran Morelos, Parral y Guachochi, hasta Guadalupe y Calvo, Moris, Ocampo, Chihuahua, y Nonoava.

Serán de dispersas a moderadas en las zonas sur, norte y noroeste, como Ahumada, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Gómez Farías, Bocoyna, Morelos, Balleza, Riva Palacio, Chihuahua, Rosales, Meoqui, Julimes y Delicias.

El miércoles se pronostican lluvias de fuertes a puntualmente muy fuertes en Guachochi, El Vergel, Balleza y Nonoava, y de moderadas a fuertes en la zona serrana, así como en las regiones sur y centro-sur.

Serán de dispersas a moderadas con chubascos en las zonas centro, noroeste y noreste.

Los vientos alcanzarán rachas de hasta 55 kilómetros por hora (km/h) en Jiménez y Camargo, con potencial de tolvaneras, mientras que en regiones como Juárez, Parral y Delicias se esperan rachas superiores a los 45 km/h.

Las precipitaciones pueden estar acompañadas de ráfagas, actividad eléctrica y granizo, por lo cual la dependencia exhorta a la población a evitar cruzar arroyos o zonas con acumulación de agua, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Ante cualquier emergencia comunicarse al 9-1-1.