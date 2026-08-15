Vamos a ganar el 2027, se los juro por mi madre: Marco Bonilla

Durante su discurso ante el Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Marco Bonilla asumió la encomienda de encabezar la Comisión Especial Estratégica para la Victoria de 2027 y llamó a la militancia a cerrar filas para defender a Chihuahua, la democracia y las libertades.

Bonilla recordó que este año se cumplen 40 años del movimiento Chihuahua Democrático de 1986, al que calificó como una lucha histórica contra el abuso y el autoritarismo.

“Sé que vengo frente a los herederos de una historia que cambió Chihuahua y que también ayudó a cambiar México”, expresó.

Señaló que aquella generación conquistó libertades que hoy corresponde a las nuevas generaciones defender.

“A unos les tocó conquistarla, a otros nos tocó fortalecerla y hoy a todos nos toca defenderla. Esa es la herencia chihuahuense”, afirmó.

Advierte sobre abuso de poder y crimen organizado

El alcalde capitalino sostuvo que algunas de las prácticas que se creían superadas nuevamente comienzan a aparecer en el país, entre ellas el abuso del poder, el uso arbitrario de las instituciones y el avance del crimen organizado.

Como ejemplo, criticó que Morena haya votado en contra de una determinación del Congreso del Estado relacionada con impedir la injerencia del dinero del narcotráfico en campañas y candidaturas, además de haber impugnado posteriormente dicha determinación.

“Más evidente que eso, pues no se puede”, manifestó.

Acepta reto rumbo a 2027

Bonilla afirmó que decidió aceptar la responsabilidad de encabezar la estrategia electoral del PAN porque, dijo, existen momentos en los que no se puede elegir el camino cómodo, sino el correcto.

“Lo más cómodo para todos aquí sería quedarnos a gusto, acomodados en nuestros escritorios, en nuestras casas, ver los resultados de nuestras responsabilidades y tranquilos regresar cada día después de nuestra jornada a casa. ¿Para qué meternos todas y todos en problemas?”, cuestionó.

Sin embargo, sostuvo que el momento actual exige asumir riesgos y defender lo que está en juego.

“Hay momentos en los que uno no puede escoger lo cómodo, tiene que escoger lo que es correcto”, enfatizó.

Reconoce a Maru Campos

El alcalde de Chihuahua dedicó buena parte de su discurso a reconocer el liderazgo de la gobernadora Maru Campos, a quien agradeció por mantener unido al panismo y defender a Chihuahua frente al Gobierno Federal.

“Gracias por tu liderazgo. Gracias por mantener unido a esta familia. Gracias por tener el carácter de defender a nuestra tierra y decir las cosas de frente a quien sea”, expresó.

Bonilla destacó los resultados de la administración estatal en materia financiera, salud, alimentación, generación de empleos y seguridad.

Aseguró que el Gobierno del Estado ha construido alternativas para atender las necesidades de los chihuahuenses y resaltó particularmente los programas de alimentación y MediChihuahua.

También reconoció el trabajo realizado para atraer inversiones y generar empleos, al señalar que tan solo en la ciudad de Chihuahua se han creado cerca de 40 mil nuevos puestos de trabajo.

Destaca combate al crimen organizado

Bonilla también respaldó la estrategia de seguridad implementada por la administración estatal y aseguró que Campos ha enfrentado al crimen organizado con firmeza.

“Has trabajado combatiendo con entereza y con firmeza al narco. Has destruido narcolaboratorios que envenenan el futuro de nuestros jóvenes”, señaló.

El alcalde afirmó que la gobernadora ha enfrentado presiones y persecución política sin doblarse, lo que, dijo, ha servido para motivar al panismo a mantenerse firme.

“Aquí nadie sobra”

De cara al proceso electoral de 2027, Bonilla hizo un llamado a la unidad y aseguró que el proyecto no se trata únicamente de acompañar a Maru Campos, Daniela Álvarez o a él mismo.

“Esto se trata de acompañarnos todas y todos, porque aquí, escúchenlo bien, aquí nadie sobra. Aquí hacemos falta absolutamente todos”, sostuvo.

Definió la misión del PAN en esta etapa con cuatro acciones: escuchar, sumar, organizar y construir.

Además, reconoció a quienes participaron en el proceso para definir el liderazgo rumbo a 2027, entre ellos Mario Vázquez, Álvaro Bustillos, Jesús Valenciano y Gilberto Loya.

Destacó particularmente la generosidad de quienes decidieron anteponer el interés de Chihuahua a sus aspiraciones personales.

“Las diferencias no son más grandes que Chihuahua”

Bonilla llamó a los panistas a recuperar el espíritu de unidad que, dijo, permitió al partido superar momentos políticos adversos en 2016, 2018 y 2021.

“Hoy nos toca demostrar que somos dignos de esa herencia. Hoy nos toca demostrar que no hemos olvidado la causa, que nuestras diferencias no son más grandes que Chihuahua”, expresó.

Pidió a la militancia recorrer los 67 municipios del estado, desde Ciudad Juárez hasta Parral, de Ojinaga a Madera y desde la Sierra hasta el desierto, para construir el proyecto político.

“Vamos a ganar en 2027”

Al cerrar su intervención, Bonilla elevó el tono de su discurso y llamó a los panistas a trabajar desde ahora para conquistar el respaldo ciudadano.

“Hagámoslo con pasión, hagámoslo con carácter, hagámoslo con valor. Vamos todas y todos a defender Chihuahua y vamos a ganar en 2027, se los juro por mi madre”, exclamó.

El alcalde afirmó que el objetivo final será que las familias chihuahuenses puedan vivir en libertad, trabajar y criar a sus hijos en paz.

“Trabajemos, pues, con todo el corazón para que en 2027, pero desde ya también, Chihuahua le siga dando norte a todo México”, concluyó entre consignas de “¡Viva Chihuahua!”, “¡Viva México!” y “¡Que viva Acción Nacional!”.