Participa Rafa Loera en “terremoto azul” del PAN

Este sábado al mediodía, el aspirante a la alcaldía, Rafa Loera, participó activamente en la dinámica conocida como “terremoto”, organizada por el Partido Acción Nacional (PAN).

El evento se desarrolló en la intersección de las avenidas Juan Pablo II y Lombardo Toledano. Rafa Loera arribó portando su chaleco azul, acompañado por un grupo de simpatizantes provenientes de diversas colonias del sur de la ciudad.

Durante la jornada, Rafa Loera, su esposa Anya Trevizo y sus acompañantes estuvieron repartiendo volantes alusivos al cumplimiento y a los resultados positivos de los gobiernos de Acción Nacional.

Asimismo, el aspirante aprovechó la ocasión para saludar a sus compañeros de partido y a los ciudadanos que circulaban por este concurrido sector.