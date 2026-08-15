“A huevo”: Maru Campos ve condiciones para que el PAN gane Chihuahua y mayoría en San Lázaro

La gobernadora chihuahuense Maru Campos, aseguró que existen condiciones para que el Partido Acción Nacional (PAN) no solo conserve la gubernatura del estado en 2027, sino que también pueda disputar la mayoría en la Cámara de Diputados.

Cuestionada directamente sobre si hay condiciones para que el PAN gane la gubernatura de Chihuahua y también la mayoría en San Lázaro, la mandataria respondió de manera contundente: ¡Ah huevo! (risas).

Sin embargo, Campos evitó profundizar sobre las definiciones electorales y señaló que esos temas corresponden al coordinador y a la presidenta del partido.

Llama a militantes a pensar más allá de sus aspiraciones

Ante los cuestionamientos sobre militantes que respaldan proyectos alternos a los perfiles que se han venido mencionando para las próximas elecciones, la gobernadora hizo un llamado a actuar con responsabilidad y unidad.

“Quiero decirles que el PAN no les debe absolutamente nada”, expresó, al tiempo que pidió a los militantes ser cuidadosos con sus actos y considerar lo que representan más allá de sus intereses personales.

Campos sostuvo que las aspiraciones políticas son legítimas, pero deben analizarse tomando en cuenta la viabilidad de cada proyecto y no únicamente las circunstancias del momento.

“No es nada más ir arriba en una encuesta”

La gobernadora enfatizó que el posicionamiento en encuestas, el nivel de conocimiento público o el hecho de realizar actividades de campaña no son elementos suficientes para determinar quién puede encabezar un proyecto electoral.

“No es nada más ir arriba en una encuesta, no es nada más ser conocido. No es nada más estar haciendo campaña”, señaló.

Por ello, insistió en que quienes aspiren a representar al PAN deben ser responsables y valorar su viabilidad como personas y, en su caso, como funcionarios públicos.

Descarta posibles demandas

Cuestionada sobre si se esperaba alguna demanda relacionada con el contexto político y las diferencias entre grupos o aspirantes, Maru Campos respondió de manera tajante: “No, para nada”.

La mandataria llamó así a mantener la responsabilidad política y a privilegiar los intereses del partido y del estado por encima de las pretensiones individuales rumbo al proceso electoral de 2027.