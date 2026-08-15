PAN Chihuahua fortalece su organización rumbo a 2027: Daniela Álvarez

La presidenta del PAN Chihuahua, Daniela Álvarez, encabezó este sábado la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal, en la que se aprobaron acuerdos para fortalecer la organización, estrategia y presencia territorial de Acción Nacional rumbo a los próximos retos electorales.

Durante la sesión, Daniela Álvarez destacó la importancia de mantener un PAN organizado, unido y con presencia permanente en cada región del estado, fortaleciendo el trabajo de la militancia, los comités municipales y las estructuras del partido.

Como parte de los acuerdos, el Consejo Estatal aprobó la creación de la Comisión Estatal Estratégica, encabezada por Daniela Álvarez, cuyo objetivo será fortalecer la organización y presencia territorial del PAN, así como coordinar los esfuerzos y estructuras del partido rumbo al proceso electoral 2026-2027.

Asimismo, fue aprobada la Comisión Estatal Política, encabezada por Marco Bonilla, que tendrá como objetivo fortalecer el trabajo político y la vinculación del partido con sus estructuras, liderazgos, sectores sociales y ciudadanía.

Durante la sesión también se presentó para su aprobación el informe correspondiente al presupuesto ejercido durante el primer semestre de 2026 y se tomó protesta a las y los integrantes de las nuevas comisiones.

Daniela Álvarez reiteró que desde PAN Chihuahua continuarán trabajando con organización y presencia en territorio, sumando a la militancia y a la ciudadanía para enfrentar unidos los retos que vienen para Chihuahua.

Con estos acuerdos, Acción Nacional avanza en la preparación de su estructura estatal rumbo al proceso electoral 2026-2027, fortaleciendo el trabajo desde los municipios y la coordinación de sus distintos liderazgos.