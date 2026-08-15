Mañana, Gil Loya levanta el brazo a Marco Bonilla

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, participará mañana domingo en un encuentro convocado por la gobernadora Maru Campos, programado para las 12:00 del mediodía, en una hacienda ubicada al norte de la ciudad de Chihuahua.

La reunión cobra relevancia política debido a que Loya había sido mencionado entre los perfiles con aspiraciones para contender por la gubernatura de Chihuahua en 2027, mientras que Marco Bonilla se perfila como uno de los principales aspirantes del PAN.

La presencia de Loya en este encuentro podría traducirse en un respaldo público a Bonilla, con el eventual levantamiento de brazo al alcalde capitalino, lo que representaría una señal de unidad al interior de Acción Nacional rumbo al proceso electoral de 2027.

La convocatoria fue anunciada por Maru Campos y se prevé la presencia de diversos actores políticos del PAN. El encuentro se realizará este domingo a las 12:00 horas, en una hacienda al norte de la ciudad.