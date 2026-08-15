Minimiza Maru Campos retiro de visa a Andy López

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, restó importancia al retiro de la visa estadounidense a Andy López Beltrán y aseguró que el tema no representa algo relevante para ella.

Cuestionada sobre su opinión respecto a la decisión de las autoridades estadounidenses de retirarle la visa al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria estatal fue tajante al señalar que no le interesa el caso.

“No me importa que hayan… adelante, por favor. Para mí es intrascendente”, respondió Campos ante los medios de comunicación.

La gobernadora evitó profundizar sobre las razones detrás de la medida y optó por no emitir mayores comentarios respecto a la situación del secretario de Organización de Morena.

Con ello, Campos marcó distancia del tema y señaló que, desde su perspectiva, la decisión relacionada con la visa de López Beltrán carece de relevancia frente a los asuntos que corresponden a la agenda de Chihuahua.