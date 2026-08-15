Definiría PAN candidaturas a alcaldías en un mes, estima Daniela Álvarez

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez, señaló que las definiciones de las candidaturas a las alcaldías de Chihuahua podrían comenzar a concretarse dentro de aproximadamente un mes, aunque aclaró que todavía no existe una fecha definitiva.

Álvarez explicó que, tras la intervención anunciada por Santiago Taboada en algunos municipios considerados prioritarios, comenzará un proceso de trabajo territorial para analizar cada demarcación y avanzar en las definiciones.

“Estaremos visitando cada uno de los municipios para hacer el trabajo que corresponde y les avisaremos cuándo se darán las definiciones”, indicó la dirigente estatal panista.

Cuestionada sobre si las candidaturas podrían definirse en un mes, respondió: “Más o menos, sí, yo creo que a partir de un mes en delante”, por lo que el PAN comenzaría a perfilar a sus candidatos a las presidencias municipales durante las próximas semanas.